Когда над Украиной рассеется смог: эксперты назвали дату

Смог над Украиной рассеется 12 января и направится в сторону России. Об этом сообщил глава профильного комитета Общественного совета при Киевской городской администрации Олег Попенко.

Эксперт уверен, что концентрацию газа СО над Украиной можно сравнить с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией.

Так, например, в Киеве по состоянию на 10 января 2020 года уровень угарного газа в атмосфере превышал норму на 50%.

Но есть и хорошие новости, прогнозы портала windy.com говорят о том, что , уже в воскресенье, 12 января, облако угарного газа будет двигаться из Украины по направлению к России, а именно Кубани и Каспию.

Кстати, Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в Киеве были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота только в трех местах – Бессарабская площадь, Оболонский проспект и Демеевская площадь.

Напомним, что туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков, усиленных повышенной концентрацией частиц пыли и выбросов авто. И этот туман может негативно сказываться на здоровье людей, говорят эксперты.