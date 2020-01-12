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Когда над Украиной рассеется смог: эксперты назвали дату

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 12:39
Когда над Украиной рассеется смог: эксперты назвали дату
Смог над Украиной (Коллаж РБК-Украина)

Облако угарного газа покинет Украину 12 января

Смог над Украиной рассеется 12 января и направится в сторону России. Об этом сообщил глава профильного комитета Общественного совета при Киевской городской администрации Олег Попенко.

Эксперт уверен, что концентрацию газа СО над Украиной можно сравнить с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией.

Так, например, в Киеве по состоянию на 10 января 2020 года уровень угарного газа в атмосфере превышал норму на 50%.

Но есть и хорошие новости, прогнозы портала windy.com говорят о том, что , уже в воскресенье, 12 января, облако угарного газа будет двигаться из Украины по направлению к России, а именно Кубани и Каспию.

Кстати, Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в Киеве были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота только в трех местах – Бессарабская площадь, Оболонский проспект и Демеевская площадь.

Напомним, что туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков, усиленных повышенной концентрацией частиц пыли и выбросов авто. И этот туман может негативно сказываться на здоровье людей, говорят эксперты.

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