Коли над Україною розсіється зміг: експерти назвали дату

Смог над Україною (Колаж РБК-Україна)

Хмара чадного газу покине Україну 12 січня

Смог над Україною розсіється 12 січня і попрямує у бік Росії. Про це повідомив голова профільного комітету Громадської ради при Київській міській адміністрації Олег Попенко.

Експерт упевнений, що концентрацію газу СО над Україною можна порівняти з промисловими районами Китаю і Нью-Йоркській агломерацією.

Так, наприклад, у Києві станом на 10 січня 2020 року рівень чадного газу в атмосфері перевищував норму на 50%.

Але є і хороші новини, прогнози порталу windy.com говорять про те, що вже у неділю, 12 січня, хмара чадного газу буде рухатися з України у напрямку до Росії, а саме Кубані і Каспію.

До речі, Голова Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що в Києві були проведені заміри повітря і прилади зафіксували перевищення по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту тільки в трьох місцях – Бессарабська площа, Оболонський проспект і Деміївська площа.

Нагадаємо, що туман у Києві та інших містах України є наслідком зіткнення різнотемпературних повітряних потоків, посилених підвищеною концентрацією частинок пилу і викидів авто. І цей туман може негативно позначатися на здоров'ї людей, кажуть експерти.