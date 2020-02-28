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Украинку после возвращения из Италии срочно госпитализировали в "Борисполе": в чем дело

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 14:58
Украинку после возвращения из Италии срочно госпитализировали в "Борисполе": в чем дело
В "Борисполе" госпитализировали украинку из-за подозрения на коронавирус (коллаж РБК-Украина)

У женщины обнаружили высокую температуру и отправили в больницу в Киеве

В Украине из-за коронавируса ввели температурный скрининг на границе и стали проверять прилетевших пассажиров из других стран в аэропорт "Борисполь". Сегодня в воздушной гавани у одной женщины, которая прилетела из Италии, зафиксировали высокую температуру.

После этого было принято решение отправить туристку в больницу - ее оперативно доставили в медучреждение для проверки на коронавирус.

Предварительно, у женщины было острое респираторное заболевание.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Андрея Демченко, у украинки COVID-19 не обнаружен.

"Данную гражданку обнаружили на одном из рейсов, который прилетел из Италии. Ее передали медработникам. Она была направлена в одно из медучреждений в Киеве. Насколько мне известно, что это ОРВИ обычное", - рассказал Демченко "РБК-Украина".

Всего с 25 февраля по сегодняшний день проверка на температурный скрининг была проведена для 160 тысяч граждан, прибывших в Украину.

Ранее мы писали, что в Киеве уже определили шесть больниц, где можно размещать зараженных коронавирусом. Речь идет о медучреждениях, оснащенных специальными боксами в инфекционных отделениях.

Напомним, что вирус передается между людьми воздушно-капельным путем.

Меры профилактики от коронавируса:

  • чаще мойте руки с мылом или спиртовыми средствами;
  • избегайте телесных контактов с теми, у кого жар и кашель;
  • при кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или тканью, которую затем выбросьте;
  • при симптомах сразу обращайтесь за медпомощью;
  • избегайте потребления сырых и недоваренных продуктов животного происхождения;
  • избегайте прямого незащищенного контакта с животными в районах с проявлениями коронавируса.
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