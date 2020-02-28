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Українку після повернення з Італії терміново госпіталізували в "Борисполі": в чому справа

STYLERЖиття    28.02.2020 - 14:58
Українку після повернення з Італії терміново госпіталізували в "Борисполі": в чому справа
У "Борисполі" госпіталізували українку через підозру на коронавірус (колаж РБК-Україна)

У жінки виявили високу температуру та відправили в лікарню в Києві

В Україні через коронавірус ввели температурний скринінг на кордоні та стали перевіряти пасажирів, які прилетіли з інших країн в аеропорт "Бориспіль". Сьогодні в повітряної гавані у однієї жінки, яка прилетіла з Італії, зафіксували високу температуру.

Після цього було прийнято рішення відправити туристку до лікарні - її оперативно доставили у медзаклад для перевірки на коронавірус.

Попередньо, у жінки було гостре респіраторне захворювання.

За словами прес-секретаря прикордонної служби Андрія Демченка, у українки COVID-19 не виявлено.

"Дану громадянку виявили на одному з рейсів, який прилетів з Італії. Її передали медпрацівникам. Вона була спрямована в один з медичних закладів в Києві. Наскільки мені відомо, що це звичайне ГРВІ", - розповів Демченко "РБК-Україна".

Всього з 25 лютого по сьогоднішній день перевірка на температурний скринінг була проведена для 160 тисяч громадян, які прибули в Україну.

Раніше ми писали, що у Києві вже визначили шість лікарень, де можна розміщувати заражених коронавірусом. Мова йде про медустанови, оснащені спеціальними боксами в інфекційних відділеннях.

Нагадаємо, що вірус передається між людьми повітряно-крапельним шляхом.

Заходи профілактики від коронавіруса:

  • частіше мийте руки з милом або спиртовими засобами;
  • уникайте тілесних контактів з тими, у кого жар і кашель;
  • при кашлі та чханні прикривати рот і ніс зігнутим ліктем або тканиною, яку потім викиньте;
  • при симптомах відразу звертайтеся за медичною допомогою;
  • уникайте споживання сирих і недоварених продуктів тваринного походження;
  • уникайте прямого незахищеного контакту з тваринами у районах з проявами коронавіруса
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