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Украинку в Польше сняли с рейса в Киев и оштрафовали из-за "бомбы" в чемодане

Новина українською → Польша, Среда 05 мая 2021 15:14
Украинку в Польше сняли с рейса в Киев и оштрафовали из-за "бомбы" в чемодане Коллаж РБК-Украина: Украинку в Польше не пустили на рейс в Киев из-за шутки о бомбе
Автор: Светлана Мащенко

Украинку в Польше не пустили на рейс до Киева да еще и оштрафовали из-за неудачной шутки. Женщина заявила, что у нее в багаже бомба, устроив переполох в аэропорту.

Об этом сообщают в Морском отделе пограничной службы страны.

Как выяснилось, инцидент случился в городе Гданьск в аэропорту имени Леха Валенсы.

40-летняя украинка получила за свой юмор штраф размером в 500 злотых (около 3600 грн). И все из-за своего длинного языка.

Во время прохождения контроля в аэропорту у женщины спросили, нет ли у нее запрещенных веществ. На что украинка шутливо ответила, что у нее в багаже находится бомба.

После таких слов в аэропорт выехали пиротехники. После детальной проверки вещей пассажирки выяснилось, что бомбы нет.

Во время разговора женщина призналась, что это была просто шутка. Тем не менее ее оштрафовали, а капитан самолета решил, что украинку на борт самолета в Киев не пустят.

Ранее сообщалось, что в Чикаго пассажиры самолета устроили массовую драку.

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