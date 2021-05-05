Украинку в Польше сняли с рейса в Киев и оштрафовали из-за "бомбы" в чемодане

Украинку в Польше не пустили на рейс до Киева да еще и оштрафовали из-за неудачной шутки. Женщина заявила, что у нее в багаже бомба, устроив переполох в аэропорту.

Об этом сообщают в Морском отделе пограничной службы страны.

Как выяснилось, инцидент случился в городе Гданьск в аэропорту имени Леха Валенсы.

40-летняя украинка получила за свой юмор штраф размером в 500 злотых (около 3600 грн). И все из-за своего длинного языка.

Во время прохождения контроля в аэропорту у женщины спросили, нет ли у нее запрещенных веществ. На что украинка шутливо ответила, что у нее в багаже находится бомба.

После таких слов в аэропорт выехали пиротехники. После детальной проверки вещей пассажирки выяснилось, что бомбы нет.

Во время разговора женщина призналась, что это была просто шутка. Тем не менее ее оштрафовали, а капитан самолета решил, что украинку на борт самолета в Киев не пустят.