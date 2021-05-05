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Українку в Польщі зняли з рейсу до Києва і оштрафували через "бомбу" у валізі

Новость на русском → Польща, Середа 05 травня 2021 15:14
Українку в Польщі зняли з рейсу до Києва і оштрафували через "бомбу" у валізі Колаж РБК-Україна: українку в Польщі не пустили на рейс до Києва через жарт про бомбу
Автор: Світлана Мащенко

Українку в Польщі не пустили на рейс до Києва та ще й оштрафували через невдалий жарт. Жінка заявила, що у неї в багажі бомба, влаштувавши переполох в аеропорту.

Про це повідомляти у Морському відділі прикордонної служби країни.

Як з'ясувалося, інцидент трапився в місті Гданськ в аеропорту імені Леха Валенси.

40-річна українка отримала за свій гумор штраф розміром в 500 злотих (близько 3600 грн). І все через свій довгий язик.

Під час проходження контролю в аеропорту у жінки запитали, чи немає у неї заборонених речовин. На що українка жартівливо відповіла, що у неї в багажі знаходиться бомба.

Після таких слів в аеропорт виїхали піротехніки. Після детальної перевірки речей пасажирки з'ясувалося, що бомби немає.

Під час розмови жінка зізналася, що це був просто жарт. Проте її оштрафували, а капітан літака вирішив, що українку на борт літака до Києва не пустять.

Раніше повідомлялося, що у Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку.

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