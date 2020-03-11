Украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане

Украинки нацарапали надпись на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане украинки совершили акт вандализма. На фреске Рафаэля в парадном зале Апостольского дворца обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница".
Предполагается, что надпись оставили две туристки из Украины. Видео инцидента опубликовали в группе "Италия для меня" в Facebook.
В Ватикане украинки оставили надпись на фреске Рафаэля (видео: facebook.com/ItalyForUs)
При этом пользователи сети не понимают, как у женщин могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Полтаве вандалы разгромили мемориал в честь погибших воинов АТО. Интерактивную доску установили 6 марта 2018 года на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере им. И.П. Котляревского.