Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані

Українки нашкрябали напис на фресці Рафаеля у Ватикані
У Ватикані українки вчинили акт вандалізму. На фресці Рафаеля в парадному залі Апостольського палацу виявили нацарапанную напис: "Лена Тамара Винница".
Передбачається, що напис залишили дві туристки з України. Відео інциденту опублікували в групі "Італія для мене" у Facebook.
У Ватикані українки залишили напис на фресці Рафаеля (відео: facebook.com/ItalyForUs)
При цьому користувачі мережі не розуміють, як у жінок могла виникнути думка пошкодити безцінний витвір мистецтва.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Полтаві вандали розгромили меморіал в честь загиблих воїнів АТО. Інтерактивну дошку встановили 6 березня 2018 року на Алеї пам'яті загиблих захисників України у сквері ім. І. П. Котляревського.