Українки шокували мережу своїм написом на фресці Рафаеля у Ватикані

У Ватикані українки вчинили акт вандалізму. На фресці Рафаеля в парадному залі Апостольського палацу виявили нацарапанную напис: "Лена Тамара Винница".

Передбачається, що напис залишили дві туристки з України. Відео інциденту опублікували в групі "Італія для мене" у Facebook.

У Ватикані українки залишили напис на фресці Рафаеля (відео: facebook.com/ItalyForUs)

При цьому користувачі мережі не розуміють, як у жінок могла виникнути думка пошкодити безцінний витвір мистецтва.

Зганьбили Вінницю;

Жахливо соромно;

Огида від безграмотної первісності і відсутності мізків. Зате безвіз;

Курки;

Ну так з самої України, прибули дами... Руки повідривати;

Ще не вмерла Україна! Знай наших! Ганьба вам Лена і Тамара з Вінниці! Шалашовки примітивні. Для вас навіть туалети мити в Італії - велика честь;

Таким людям, треба забороняти видавати візи в шенгенську зону, а також внести їх в чорний список авіакомпаній. Напевно там є камери спостереження і можна спробувати обчислити цих особин, не спотворених інтелектом!

Село ну що можна від них чекати;

Верх безкультур'я і невихованості!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Полтаві вандали розгромили меморіал в честь загиблих воїнів АТО. Інтерактивну дошку встановили 6 березня 2018 року на Алеї пам'яті загиблих захисників України у сквері ім. І. П. Котляревського.