Украинки в Египте спасли утопленника: "врачи говорили, что шансов нет"

Украинки во время отдыха в египетском Шарме Эль Шейхе спасли человека. Парня вытащили из воды и начали реанимировать, а потом сказали, что шансов на спасение уже нет.

Украинки Наталья и Антонина работают в отделении интенсивной терапии Института рака. Они отдыхали на пляже, когда из воды вытащили парня без признаков жизни.

Житель Беларуси по имени Сергей отправился нырять в маске, но не вернулся. Его бездыханное тело вытащили спасатели на понтон пляжа гостиницы, где отдыхали в это время украинки.

Вокруг утопленника собралось около 30 человек, но только Наталья и Антонина кинулись спасать жизнь человека. Они делали искусственное дыхание, выстукивали воду и проводили другие реанимационные мероприятия.

Потом им понадобился помощник с хорошей физической силой, и они привлекли к спасению крепкого драйвера, которому показали, что нужно делать.

Местные спасатели пытались остановить девушек и сказали, что шансов на спасение уже нет, нужно остановиться. Но украинки решили использовать все возможности до конца.

Они продолжили сердечно-легочную реанимацию и делали это строго по протоколу – в течение 40 минут. Через 20 – им удалось завести сердце, восстановить дыхание и пульс.

Они смогли сделать невозможное – и Сергей вернулся к жизни. Ему пришлось провести еще 4 дня в больнице Египте. А потом он вернулся домой, в Минск.

Когда полностью оправился, он начал разыскивать своих спасительниц. Недавно он отпраздновал свой 51 год рождения.

Как признался мужчина, после этого случая он кардинально пересмотрел свое отношение к жизни и теперь воспринимает ее как подарок судьбы. И очень благодарен украинкам.

Девушки рассказали, что у них в реанимации есть такое правило – никогда не сдаваться, даже если пациент чрезвычайно тяжелый, а ситуация безнадежна.

Украинки в Египте спасли утопленника