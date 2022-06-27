Украинки, бежавшие от войны в Европу: "люди очень добрые, а Дія для них - настоящая диковинка"

Молодые женщины рассказали нам о своем пути в Европу, о том, как там воспринимают беженцев с Украины, и чем жизнь за границей хуже, чем дома.

Валерия Воржеинова встретила 24 февраля в Мариуполе

А жених девушки уже утром "встречал" врага с оружием в руках.

Она рассказывает, что утром 24-го февраля проснулась от телефонного звонка бабушки, которая сказала ей: "Лерочка, нас бомбят". Девушка говорит, что ее семья это переживает уже второй раз. Ведь они из Луганской области.

Валерия смогла выехать из осажденного врагом Мариуполя лишь 20 марта. Жених девушки - в плену с 17 мая. Он - один из героев Азовстали. Сейчас ему разрешают звонить родным только раз в неделю.

Девушка она находится в Германии. Говорит, что очень благодарна правительству страны и простым людям. Она по специальности медик, поэтому отмечает, что медицина на порядок лучше. Кроме того, там очень уважают свой язык, а граждане друг за друга горой.

Из негатива - страшная бюрократия немцев. Очень много переписки офлайн с государственными учреждениями. У них нет диджитализации - наша "Дія" очень удивляет немцев. А транзакция с одного счета на другой может уходить сутки.

Валерия очень хочет вернуться в Украину. Она взяла билет на август. На родине девушка планирует продолжить медицинское образование.

Татьяна Бабкина проснулась под бомбежку военной базы возле Харькова

После чего девушка уехала к своим близким в Краматорск, а оттуда добралась в Британию. Таня жила и училась в Харькове на Салтовке, очень близко от районов, которые больше всего пострадали.

Ее семья до сих пор в Краматорске. Там сейчас нет газоснабжения, трудно с работой, а очень много людей уехало. Таня говорит, что все люди, которые остаются в Украине сейчас - великие герои.

Сейчас она живет с британской семьей, где ее очень тепло приняли. Девушка говорит, что в Европе украинцев встретили приветливо. Она чувствует сильную поддержку людей.

Из недостатков жизни в Британии она отметила очень высокие налоги (30-40% от заработной платы), коммунальные услуги очень дорогие. Британцы не пользуются централизованным отоплением, поэтому в домах осенью и зимой очень холодно (ведь они экономят из-за дороговизны).

Из плюсов - очень чисто, правительство заботится о благоустройстве граждан, а люди очень ответственно относятся к окружающей среде.

До завершения войны возвращаться в Украину она не планирует.

Юлия Колбасюк в Чехии организовала собственный бизнес

Юлия выехала из зоны боевых действий в Киевской области (Васильков) в Чехию, и за время пребывания там создала свой бизнес.

"Все были приветливы, помогали, все хотели обнять. Образно, забрать к себе домой... Давали еду, давали поспать", - рассказывает Юля.

Девушка отмечает из недостатков - отсутствие диджитализации. Говорит, что цифровые документы для чехов - настоящая диковинка, а терминал для пополнения счета найти очень трудно.

Из плюсов - отношение к экологии. Люди на бытовом уровне заботятся об окружающей среде и ответственно относятся к сортировке мусора.

Юлия открыла в Чехии детскую студии актерского мастерства и хореографии.

Она говорит, что обязательно вернется в Украину, но пока ждет, когда станет относительно безопасно.