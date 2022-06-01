ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 20:20
В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото) В Польше украинцам бесплатно отремонтировали разбитое авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Польше в автосервисе бесплатно обновили автомобиль семьи из Мариуполя. В частности, машина была вся в следах от обстрелов и аварийном состоянии.

Фото опубликовал владелец компании V-tech Tuning в Польше Tomasz Marcin Pirowski.

Отмечается, что украинская семья в Мариуполе спряталась в подвале 1,5 месяца. Владелец Hyundai - Александр, врач на пенсии. Украинцы ехали машиной вплоть до Варшавы.

По его словам, месяц назад в Варшаве заметили автомобиль, который был без стекла и со следами от снарядов.

"В Мариуполе Александр быстро привел машину к рабочему состоянию и в кратчайшие сроки под огнем выгнал за город. Говорит, что "приклеил топливный бак, подключил кабели и уехал". Hyundai i30 вывез его семью из Мариуполя (ехал на машине с женой и тестем - внуки сбежали на другой машине)", - говорится в сообщении.

Автомобиль поляки восстановили украинцам бесплатно. Теперь Hyundai i30 выглядит как только что сошедший с конвейера.

В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)

В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)В Польше беженцам из Мариуполя бесплатно отремонтировали обстрелянную машину (фото)В Польше украинцам из Мариуполя восстановили поврежденный автомобиль (Facebook.com/TomaszMarcinPirowski)

Ранее мы сообщали, что украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

Также мы писали, что жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)