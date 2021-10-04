Украинке угрожали пьяные неадекваты в поезде. Никто из пассажиров за женщину не вступился

Печально и то, что другие пассажиры вынуждены были терпеть выходки пьяниц, но никто не помог женщине в борьбе с ними.

Например, на днях Евгения Захарченко пожаловалась на то, что пьяные неадекваты угрожали ей за замечания, а проводница и даже начальник поезда не могли усмирить их.

Что случилось в поезде Львов - Запорожье

По словам Евгении, она на днях ехала в 15 вагоне, купе VIII. В соседнем, IX купе, ехала супружеская пара 50+. Мужчина и женщина, несмотря на запрет, курили в тамбуре, предложив всем, кому воняет, закрыть дверь в купе, а затем открыто начали употреблять алкогольные напитки и вести матерные разговоры, несмотря на наличие в вагоне детей.

Проводница, говорит женщина, отворачивалась, когда видела эти нарушения. Причем, отворачивалась в прямом смысле - становилась спиной, когда ждала, чтобы закрыть туалет, стоя напротив открытого купе, где выше упомянутые супруги распивали алкоголь.

На остановке в Жмеринке эти пассажиры-нарушители с еще одним "собутыльником" приобрели у бабушек пива и сразу на платформе его "прикончили", напившись так, что не могли твердо стоять на ногах.

"Я обратилась к проводнице, чтобы та взяла вопрос на контроль, потому что пьяные матерные разговоры и шум ночью меня никак не устраивали, поэтому проводница позвонила начальнику поезда, попросив его прийти. Пьяный пассажир, услышав разговор проводницы, подошел ко мне и начал угрожать, что я не доеду до следующей станции. Когда я начала громко возмущаться, проводница, которая стояла в 1,5 метрах от нас, сказала, что ничего не слышала, что надо видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей. А жена этого пьяного тела, еле стоя на ногах, стала кричать, что они не пили, не курили, я все выдумываю", - рассказывает Евгения.

Поскольку адекватной реакции от проводницы женщина уже не ожидала, то позвонила в полицию.

"Мне сообщили, что в Вапнярке, через 1,5 часа пути, должен прибыть в поезд наряд полиции. Начальник поезда Антохов Сергей Васильевич пришел в расслабленном состоянии, как-то так нехотя выслушал и сказал, что "вызвали полицию, вот и хорошо, будем ждать", хотя сама проводница перед этим рассказывала, что полиция не приедет, что сколько они не вызвали, наряд так и не прибывал", - говорит пассажирка.

Ей пришлось звонить на горячую линию Укрзализныци. И лишь после этого, утверждает Евгения, начальник поезда стал искать возможность перевести ее в другой вагон - а именно в СВ-вагон №12.

"На станции Вапнярка действительно был наряд полиции, но пока я добежала с 12 вагона до 15, этот начальник их отпустил, потому что "ни у кого нет претензий, все утихомирились и спят", хотя я предупредила, что буду писать заявление, чтобы этих наглых нарушителей полиция сняла с поезда. Штраф там небольшой, а вот оказавшись на маленькой станции, этим выпивохам пришлось бы поломать голову, решая вопрос, как добраться домой. Может бы это в следующий раз заставило воздержаться от курения и употребления спиртного в поезде. А так начальник поезда и проводница своим снисходительным отношением продемонстрировали, что пить и курить можно и в дальнейшем, главное не буянить", - рассказала женщина.

Евгения описала и другие проблемы поезда, в котором ехала. Да и не только его.

"Укрзализныця не заботится о пассажирах. Кроме того, что в поезде было грязно и адски жарко, воняло сигаретами, не открывалось ни одно окно, еще и опасно. В плюсе почему-то нарушители, в минусе - пострадавшие. Единственная мораль - терпи и молчи... Картинка очень красноречива: безопасность пассажиров, хоть и входит в обязанности Укрзализныци, но на самом деле их не интересует", - резюмировала женщина.

Что говорят в Укрзализныце

Представители УЗ мгновенно отреагировало на пост Захарченко и рассказали о том, что было записано в протоколе. Интересно, что согласно информации, все остальные пассажиры были не против неадекватных соседей и даже не жаловались на них, не говоря уже о том, что ни один не вступился и не стал на сторону Евгении в ее конфликте с пьяницами.

"Как мы видим из протокола происшествия, наряд полиции, который был вызван на ст. Вапнярка, пообщался с пассажирами с мест 29, 33, 35 - те отметили, что претензий к пассажирам с мест 34, 36 не имеют. Полицейские в своем протоколе отметили, что вызов был ложный. Мы в любом случае согласны с тем, что полиции следовало дождаться вас как заявительницу, а с поездной бригадой еще раз актуализируем порядок действий в подобных случаях", - сказали в УЗ, поблагодарили Евгении за "сигнал" и пообещали "не допускать таких ситуаций в будущем".