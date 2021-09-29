В поезде Укрзализныци чуть не изнасиловали женщину: проводник разводит руками

В поезде Укрзализныци хотели изнасиловать львовянку Надежду Кушнир. Ей удалось сбежать из купе с подвыпившим мужчиной, но проводник и пассажиры ее не поддержали.

Об этом она сама рассказала на своей странице в Facebook.

Как все происходило

Надежда Кушнир сообщила, что ситуация произошла в ночь на 29 сентября, в каком поезде - она не уточнила.

"Сегодня ночью в поезде меня пытались изнасиловать. Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка. Я не знаю, почему я тогда же и не свалила с того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за х*ень. Далее он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какая я дрянь и что у меня в жизни ни*ера не получится", - рассказала львовянка.

Потом мужчина перешел в активное наступление и начал настаивать на интиме.

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать. Я начала орать "шо происходит", он шарахнулся и начал говорить, шо уже ничего не происходит, я цапнула сумку с кошельком и документами и погнала к проводнице", - продолжила Надежда.

"Почему вы сразу не сказали"

Проводница развела руками и обмолвилась, мол, что же вы сразу не сказали, но переселила женщину в другое СВ. Интересно, что другие пассажиры ничего не сказали, хотя, по словам женщины, слышали, как она кричала.

"Там я получила порцию: "Чего вы сразу не сказали ?!" (Когда это сразу, вот сразу и я здесь). И меня переселили к какому-то мужику, который выкупил все СВ один. Там я еще получила порцию лекции "пьяные мужчины нуждаются в интиме". Когда вызвали начальника поезда, этот товарищ сказал, что храпел и поэтому мне мешал и я поэтому сбежала. Хотя другие соседние СВ слышали мой ор, но все высказали только свое негодование шумом", - рассказала жертва нападения.

Сейчас Надежде ничего не угрожает, но она провела ужасную ночь, так как боялась даже пошевелиться.

"Интересно, что можно было бы сказать в моем случае? Сучка не захочет, кобель не скочет? Или что я была откровенно одета и этим провоцировала? Да, широкие штаны и мужское худые большое очень возбуждает мужчин. Не иначе. Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже пошевелиться в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда и довезли домой и я жива здорова", - резюмировала она.

В комментариях пользователи шокированы происходящим, но недоумевают, почему Надежда не написала заявление в полицию на мужчину, который хотел ее изнасиловать.