UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украинке мэр города подрался с активистом: в сеть попало видео

Автор: Анна Шиканова

В городе Украинка Киевской области мэр Александр Туренко подрался с одним из активистов. Парень попытался задать неудобный вопрос городскому голове, после чего мэр его повалил на пол и вызвал охрану.

Видео инцидента опубликовали на странице "Голос Украинки" в Facebook.

На кадрах видео видно, что на сессии присутствуют активисты. Один из них вышел к трибуне с громкоговорителем и попытался задать мэру Александру Туренко вопрос. Однако городской голова выскочил из-за трибуны и повалил активиста на пол и прижал.

После этого он вызвал охрану и дал команду вывести активиста из зала. После этого он встал, перешагнул через парня, походил возле трибуны и сел на кресло. Когда активист снова попытался выступить с трибуны, мэр снова подошел к нему очень близко и начал что-то говорить на ухо.

Присутствующие попытались успокоить Туренко, и он отошел от активиста. А потом схватил парня за раку и попытался силком вытащить его из сессионного зала. Действия мэра возмутили очевидцев, и они начали активиста защищать. А мэр и его коллеги после инцидента покинули сессионный зал.

Как отметили на странице в публикации, активист задал мэру вопрос о высоких налогах, которые недавно были приняты местной властью.

Драка мэра Украинки и активиста на сессии

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Львова избили уличных музыкантов.

А также рассказывали о том, что известный украинский актер и муж звезды "Крепостной" устроил ночью драку на улице.

Читайте РБК-Украина в Google News
дракаг. Украинкадепутаты