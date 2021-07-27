В Українці мер міста побився з активістом: в мережу потрапило відео

На кадрах відео видно, що на сесії присутні активісти. Один з них вийшов до трибуни з гучномовцем і спробував поставити меру Олександру Туренко питання. Однак міський голова вискочив з-за трибуни та повалив активіста на підлогу і притиснув.

Після цього він викликав охорону і дав команду вивести активіста із залу. Після цього він встав, переступив через хлопця, походив біля трибуни та сів на крісло. Коли активіст знову спробував виступити з трибуни, мер знову підійшов до нього дуже близько і почав щось говорити на вухо.

Присутні спробували заспокоїти Туренко, і він відійшов від активіста. А потім схопив хлопця за раку і спробував силоміць витягнути його з сесійної зали. Дії мера обурили очевидців, і вони почали активіста захищати. А мер і його колеги після інциденту покинули сесійну залу.

Як зазначили на сторінці в публікації, активіст поставив меру питання про високі податки, які нещодавно були прийняті місцевою владою.

Бійка мера Українки та активіста на сесії