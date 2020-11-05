Украинка впервые прошла в парламент США: кто она и как ей это удалось

Украинка прошла в парламент США (фото: facebook.com.spartzforcongress)

Виктория Спарц может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана

Украинка Виктория Спарц из Черниговской области может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана. Если верить предварительным подсчетам голосов, она идет значительно впереди Кристины Хейл.

Как сообщает The New York Times, на выборах 3 ноября Спарц баллотировалась от "Республиканской партии". Ее избирательным девизом была фраза: "Остановим социализм". Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи.

В американской прессе отмечают, что именно такие идеи помогли Спарц победить.

Виктория Спарц уехала из Украины 20 лет назад (Victoria Spartz/Facebook)

Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен В. Брукс вышла на пенсию. Демократы верили, что люди, которым не нравится политика Трампа, отдадут голос за их кандидата.

Что известно о Виктории Спарц

Виктория Спарц родилась в городе Носовка в Черниговской области. В 2001 году ей дали гражданство Соединенных Штатов Америки. После этого она стала преподавателем в Бизнес-школе Келли Индианского университета. В 2017 году ей удалось стать сенатором США.

Виктория Спарц с семьей в США (Victoria Spartz/Facebook)

Отметим, что в своих обращениях к людям Виктория неоднократно использовала в историю собственного происхождения из СССР и критиковала и осуждала социализм.

Как мы писали ранее, в США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 253 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.