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В Украине сняли запрет на партнерские роды во время карантина

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 07:13
В Украине сняли запрет на партнерские роды во время карантина
В Украине отменили ограничения на партнерские роды (фото: freepic.com)

Минздрав Украины отменил карантинные ограничения на партнерские роды

В Украине отменили временный запрет на партнерскую поддержку во время родов в учреждениях охраны здоровья, с соблюдением карантинных ограничений.

В Минздраве соответствующее ограничение вводили в марте в связи с пандемией COVID-19, но теперь постановление отменили. Об этом 17 июня народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал в своем Facebook.

Политик отметил, что партнера роженицы нельзя считать просто посетителем, так как исследованиями доказано, что его присутствие в родильном зале не только улучшает психологическое состояние женщины, но и существенно влияет на результаты родов: снижает количество медицинских вмешательств, случаев кесарева сечения, инструментальных родов и прочее.

Ряд депутатов в мае обратились в Минздрав с обращением о прекращении правительственного ограничения на партнерскую поддержку во время родов. По результатам его рассмотрения в ведомстве проинформировали об отмене приказа №698, которым устанавливались ограничения в учреждениях здравоохранения на время карантина.

"Это означает, что государство больше не видит необходимости в чрезмерных ограничениях в медучреждениях и нет оснований ограничивать права женщин, имеющих право получать поддержку своего партнера в один из важнейших моментов своей жизни", - написал политик.

В то же время он добавил, что у местных властей в соответствии с законодательством сохраняются полномочия по управлению медучреждениями на своих территориях.

"Но, надеюсь, они не будут злоупотреблять этой потребности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что бесплатные роды в Украине остаются мифом и рассказывали, как не платить "благотворительные взносы".

Напомним также, что недавно глава Минздрава рассказал про тарифы на роды в Украине.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины карантинроды
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