Украинка "заказала" киллеру бывшего любимого: хотела утопить в пруду

В Донецкой области женщина решила завладеть имуществом бывшего мужа и заказала его убийство. Она наняла киллера и договорилась с ним о преступлении за 800 долларов. Жертву должны были утопить в пруду.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, правоохранительные органы узнали о преступных планах женщины и инсценировали ситуацию.

Копы инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали во время передачи денег киллеру. Отметим, что заказчице преступления собственного мужа 61 год.

Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем.

На Донбассе жена "заказала" бывшего мужа (фото: bdn.npu.gov.ua)

Женщина передала исполнителю фото жертвы, часть денежного вознаграждения – 4500 гривен – и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. После передачи второй части вознаграждения 600 долларов США – женщину задержали.

Фигурантке инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (приготовление заказного убийства). Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. До избрания меры пресечения женщина будет находиться в следственном изоляторе. Мариуполя.

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