У Донецькій області жінка вирішила заволодіти майном колишнього чоловіка і замовила його вбивство. Вона найняла кілера і домовилася з ним про злочин за 800 доларів. Жертву повинні були втопити в ставку.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, правоохоронні органи дізналися про злочинні плани жінки і інсценували ситуацію.

Копи інсценували смерть потерпілого, а замовницю затримали під час передачі грошей кілеру. Зазначимо, що замовниці злочину власного чоловіка 61 рік.

Поліція з використанням заходів конспірації провела інсценування злочину. Постраждалий оформив папери, за якими нерухомість переходила в розпорядження колишньої дружини, і зіграв роль жертви. Під контролем поліцейських 57-річний чоловік пірнув у водойму.

На Донбасі дружина "замовила" колишнього чоловіка (фото: bdn.npu.gov.ua)

Жінка передала виконавцю фото жертви, частина грошової винагороди – 4500 гривень – і довіреність на продаж квартири, яку потерпілий мав підписати. Після передачі другої частини винагороди 600 доларів США – жінку затримали.\

Їй інкримінують ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6,11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (приготування замовного вбивства). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. До обрання запобіжного заходу жінка перебуватиме у слідчому ізоляторі. Маріуполя.

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