Українка вбила дитину у дитсадку Ізраїля: з'явилася нова інформація про трагедію

Українка вбила дитину в Ізраїлі (колаж: РБК-Україна)

Українка повністю визнала свою провину в скоєному

Українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїля і засудили до тривалого тюремного ув'язнення. Однак батьки дитини визнали вирок занадто м'яким. Про це пише "Сегодня".

23-річна жінка працювала помічницею вихователя в дитячому садку "Маша і Ведмідь" міста Петах-Тіква. Близько року тому Інна вирішила "заспокоїти" маленьку Ясмін Вінта, яка ніяк не хотіла засинати під час тихої години. Вихователька накрила дитину ковдрою, сіла зверху і почала грати на мобільному телефоні.

Інна Скибенко (фото: соцмережі)

Через десять хвилин вона скинула ковдру, побачивши, що дівчинка не реагує, знову накрила її ковдрою з головою і занурилася у свій телефон. Лише через 1 годину і 50 хвилин вже інша няня зрозуміла, що дівчинка мертва. На маленькій Ясмін не було слідів насильства, але пізніше експертиза з'ясувала, що дівчинка померла від удушення.

Крім того з'ясувалося, що Інна Скибенко і ще одна працівниця дитсадка систематично знущалися над дітьми, застосовуючи до них фізичну силу. Всі ці випадки, як і вбивство Ясмін Вінта, були зафіксовані на камери відеоспостереження, встановлені в саду.

На відео можна побачити, як вихователька з силою укладає заплакану дівчинку на матрац, накриває її з головою ковдрою, а потім сама лягає поверх дитини. Поки дівчинка билася в конвульсіях, працівниця дитячого садка щось розглядала у своєму мобільному телефоні.

Ясмін Вінта (фото: соцмережі)

У цій справі були допитані ще кілька працівників даного дитячого садка. Після допиту вони були звільнені на обмежувальних умовах.

Інну Скибенко звинуватили в ненавмисному вбивстві і засудили до 17 років в'язниці. Вона повністю визнала свою провину, тому отримала менший термін, ніж того вимагала прокуратура. Батьки Ясмін Вінта з цим не згодні - вони вважають такий термін занадто м'яким.

Українка вбила дитину в Ізраїлі (відео: YouTube/Сьогодні)

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