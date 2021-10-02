Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле: какие результаты

Каких результатов достигла девушка

Так, Бабак победила на короткой (3,4 км) и на длинной (15,4 км) дистанциях.

Она опередила представительниц Венгрии Софию Кисбан и Беларуси Ольгу Климову.

На дистанции в 3,4 км Бабак финишировала с результатом 18.32,93. На втором месте спортсменка София Кісбан из Венгрии (18.46,71), а бронзу получила Ольга Климова из Беларуси (19.11,79).

Золото на дистанции 15,4 км Людмила Бабак завоевала с результатом 1:21.01,53. Серебро досталось Ольге Клімовій (1:22.40, 47), а третьей пришла София Кісбан (1:22.56, 90)

Людмила Бабак стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле (ukraine-canoe.org)

Отметим, что благодаря этим двум победам Бабак стала шестикратной чемпионкой мира. На чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах наша спортсменка также завоевала по две золотые медали.