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Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле: какие результаты

Автор: Тетяна Самарук

Украинская каноистка Людмила Бабак завоевала две золотые медали чемпионата мира по марафону, который проходит в Румынии.

Об этом пишет Tribuna.

Каких результатов достигла девушка

Так, Бабак победила на короткой (3,4 км) и на длинной (15,4 км) дистанциях.

Она опередила представительниц Венгрии Софию Кисбан и Беларуси Ольгу Климову.

На дистанции в 3,4 км Бабак финишировала с результатом 18.32,93. На втором месте спортсменка София Кісбан из Венгрии (18.46,71), а бронзу получила Ольга Климова из Беларуси (19.11,79).

Золото на дистанции 15,4 км Людмила Бабак завоевала с результатом 1:21.01,53. Серебро досталось Ольге Клімовій (1:22.40, 47), а третьей пришла София Кісбан (1:22.56, 90)

Людмила Бабак стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле (ukraine-canoe.org)

Отметим, что благодаря этим двум победам Бабак стала шестикратной чемпионкой мира. На чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах наша спортсменка также завоевала по две золотые медали.

Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго.

Также мы писали, что украинские олимпийцы получат призовые за четвертые-шестые места через недобор медалей.

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