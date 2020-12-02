Украинка стала обладательницей самых больших скул в мире: наколола их сама

Анастасия Покрищук может похвастаться самыми большими искусственными скулами в мире. Причем наколола она их себе сама филерами, которыми обычно колют губы. После этого киевлянка стала очень популярной в соцсетях.

На ее аккаунт в Instagram подписано 235 тысяч человек. И хотя некоторые восхищаются девушкой, другие считают ее фриком и пытаются понять зачем она это сделала. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка призналась, что это не приносит ей деньги, а скорее наоборот. Но она отметила, что благодаря ее скулам о ней узнал весь мир. Мировая пресса была впечатлена, и у нее часто брали интервью зарубежные СМИ.

Анастасия Покрищук (фото: instagram.com/_just__queen_)

Иностранцев даже больше удивляют не скулы, а то, что она их наколола себе сама. На это понадобился почти год и около 60 тысяч гривен.

Девушка рассказала, что не обращает внимания на негативные комментарии пользователей сети. Она довольна результатом, и не собирается уменьшать скулы, а даже наоборот хочет их еще немного увеличить.

"Я себя обожаю просто. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Ну вы же видели, наверно, мои фотографии до, какая-то такая ворона, вообще серая мышь. И еще черные волосики были, как цыганка вообще страшная, ужас. И конечно же мне хотелось сделать себя красивее", - заявила Анастасия.

У Анастасия Покрищук самые большие скулы в мире (видео: YouTube)

При этом она подчеркнула, что у нее нет никаких детских травм, как считают некоторые люди. Она единственный ребенок в семье, всегда к ней было много внимания. Девушка училась в элитной киевской школе на улице Прорезной, потом в университете имени Тараса Шевченка на психолога.

Она дает советы своим подписчикам, и говорит, что они довольны. Родители воспринимают Анастасию такой, какой она есть. Бабушка считает, что изменения во внешности внучки временные.

Зарабатывать девушка хочет блогерством и рекламой в соцсетях.

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