Украинка в Ровно родила 16-го ребенка: матери-героине вручили подарок

Украинка родила шестнадцатого ребенка - мать-героиня Мария из города Сарны под Ровно вместе с младенцем уже выписана из больницы.

Мама и сыночек чувствуют себя хорошо, рассказали 10 июня в Управлении здравоохранения Ровенской облгосадминистрации на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото счастливой многодетной матери и показали подарок, который ей торжественно вручили по случаю очередного пополнения семейства.

Отмечается, что вес мальчика составляет 4 кг 100 граммов, а рост - 55 см.

Роды прошли несколько дней назад, а выписали маму с мальчиком домой сегодня.

Марии подарили большую коробку в синей упаковке с набором предметов ухода от благотворителей, которые передали презент Ровенскому областному перинатальному центру.

"В общем семья богата на 12-х мальчиков и 4-х девочек", - говорится в сообщении.

Украинка в Ровно родила 16-го ребенка (Фото: facebook.com/rivnezdorovo)

7 июня в местном перинатальном центре так описали пополнение многодетной семьи.

"Роды - всегда не просто! А шестнадцатые роды - ответственная работа как для женщины, так и для медицинских работников. Сегодняшний день принес в семью жительницы города Сарны шестнадцатый подарочек! В Перинатальном центре

в 03:50, родился мальчик весом 4100 г ростом - 55 см. Здоровья Вам!" - говорится в сообщении цента в Facebook.

К слову, в Ровенской области Мария далеко не единственная мать-героиня. Так, год назад жительница региона родила 19 ребенка, и стала мамой-рекордсменкой!

Напомним, что в мае президент Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 женщинам. Из них на Волыни проживают 108 женщин, а в Ровенской области (почетное второе место) - 74.

Ранее мы писали о том, что бесплатные роды в Украине остаются мифом и рассказывали, как не платить "благотворительные взносы".