Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 женщинам

В Волынской области звания получили более 100 женщин
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "матери-героини" почти 700 украинским женщинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, почетное звание получили 678 матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Среди награжденных:
"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - заявили в Офисе президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендовали принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание "матери-героини". Законопроект также определяет основания для отказа в присвоении почетного звания, а также его лишения.