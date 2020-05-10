Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 женщинам

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В Волынской области звания получили более 100 женщин

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "матери-героини" почти 700 украинским женщинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, почетное звание получили 678 матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Среди награжденных:

31 жительница Винницкой области;

108 - Волынского;

12 - Днепропетровской;

17 - Донецкой;

26 - Житомирской;

49 - Закарпатской;

14 - Запорожской;

39 - Ивано-Франковской;

16 - Киевской;

9 - Кировоградской;

2 - Луганской;

58 - Львовской;

16 - Николаевской;

34 - Одесской;

8 - Полтавской;

74 - Ровенской;

7 - Сумской;

15 - Тернопольской;

15 - Харьковской;

3 - Херсонской;

20 - Хмельницкой;

18 - Черкасской;

53 - Черновицкой;

14 - Черниговской;

20 - города Киева

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - заявили в Офисе президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендовали принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание "матери-героини". Законопроект также определяет основания для отказа в присвоении почетного звания, а также его лишения.