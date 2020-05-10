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Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 женщинам

Новости » Политика     10.05.2020 - 15:58
Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" почти 700 женщинам
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В Волынской области звания получили более 100 женщин

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "матери-героини" почти 700 украинским женщинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, почетное звание получили 678 матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Среди награжденных:

  • 31 жительница Винницкой области;
  • 108 - Волынского;
  • 12 - Днепропетровской;
  • 17 - Донецкой;
  • 26 - Житомирской;
  • 49 - Закарпатской;
  • 14 - Запорожской;
  • 39 - Ивано-Франковской;
  • 16 - Киевской;
  • 9 - Кировоградской;
  • 2 - Луганской;
  • 58 - Львовской;
  • 16 - Николаевской;
  • 34 - Одесской;
  • 8 - Полтавской;
  • 74 - Ровенской;
  • 7 - Сумской;
  • 15 - Тернопольской;
  • 15 - Харьковской;
  • 3 - Херсонской;
  • 20 - Хмельницкой;
  • 18 - Черкасской;
  • 53 - Черновицкой;
  • 14 - Черниговской;
  • 20 - города Киева

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - заявили в Офисе президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендовали принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание "матери-героини". Законопроект также определяет основания для отказа в присвоении почетного звания, а также его лишения.

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийзваниемать-героиня
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