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Украинка родила для семьи из США: когда узнали о болезни девочки, отказались от нее

Запорожье, Четверг 06 августа 2020 07:12
Украинка родила для семьи из США: когда узнали о болезни девочки, отказались от нее
Суррогатная мать (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Семья из США отказалась от больного ребенка в Украине

Американская семья не может иметь своих детей, поэтому обратились за помощью к суррогатной матери из Украины. Переселенка из Донбасса забеременела двойней. Во время родов мальчик умер, а девочка выжила, но стала ненужной родителям из США.

Американцы дали девочке имя Бриджит, в больнице медики ее ласково называют Бриззи. Она родилась весом всего 870 грамм, и после рождения ее поместили в реанимационное отделение, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее не было никаких рефлексов кроме дыхания. Об этом сообщает газета "Експрес".

В родильном отделении сначала не знали, что женщина, которая у них рожала – суррогатная мать. Позже роженица все рассказала. После этого в Запорожье прилетела семья из США, они консультировались с врачами.

После этого они отказались забирать малышку домой, и сказали врачам, чтобы они отключили ее от аппарата искусственного дыхания. Но в Украине на законодательном уровне запрещено прекращать жизнедеятельность ребенка даже если этого хотят родители. Поэтому врачи продолжили борьбу за жизнь девочки.

Украинка родила для семьи из США: когда узнали о болезни девочки, отказались от нее

Бриджит с медсестрой Мариной Бойко (фото: facebook.com/Марина Бойко)

Через три месяца ребенка перевели в отделение для новорожденных. Суррогатная мать еще несколько недель пробыла с девочкой, но потом тоже ее оставила. Эксперты говорили, что она не сможет слышать, видеть, есть и передвигаться. Но несмотря на такие прогнозы произошло чудо.

Однажды девочка отреагировала на звук двери, так врачи поняли, что она слышит. Ребенок также реагировал на все, что ей показывали. Поэтому стало понятно, что она все видит. Через полгода после рождения она стала сама ест и набирать вес.

До трех лет она была в больнице, а потом ее перевели в детский дом. Сейчас девочке 4 года и 5 месяцев. С ней работают логопеды, рефлектологи и реабилитологи.

Медсестра Марина, которая заботилась о девочке в больнице, стала волонтером детдома, чтобы чаще видится с Бриджит. Она говорит, что если девочка и дальше будет заниматься с реабилитологами, то сможет ходить.

Сейчас она отстает в своем интеллектуальном развитии от своих одногодок, говорит короткими фразами, но при работе со специалистами может стать обычным ребенком, как все.

Чтобы вылечится, ей нужно проходить процедуры раз в 3-4 месяца, которые делают в Трускавце. Последняя стоимость реабилитации вместе с дорогой и едой обошлась в 40 тысяч гривен.

Напомним, в РПЦ оскорбили суррогатных матерей.

Ранее в Кривом Роге у пьяной матери забрали двухмесячного ребенка.

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