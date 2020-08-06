Українка народила для сім'ї з США: коли дізналися про хворобу дівчинки, відмовилися від неї

Сурогатна мати (фото: pixabay.com)

Сім'я з США відмовилася від хворої дитини в Україні

Американська сім'я не може мати своїх дітей, тому звернулися за допомогою до сурогатної матері з України. Переселенка з Донбасу завагітніла двійнятами. Під час пологів хлопчик помер, а дівчинка вижила, але стала непотрібною батькам з США.

Американці дали дівчинці ім'я Бріджит, в лікарні медики її ласкаво називають Бріззі. Вона народилася вагою всього 870 грамів, і після народження її помістили в реанімаційне відділення, де вона була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. У неї не було ніяких рефлексів крім дихання. Про це повідомляє газета "Експрес".

У пологовому відділенні спочатку не знали, що жінка, яка у них народжувала - сурогатна мати. Пізніше породілля все розповіла. Після цього в Запоріжжя прилетіла сім'я з США, вони консультувалися з лікарями.

Після цього вони відмовилися забирати дитину додому, і сказали лікарям, щоб вони відключили її від апарату штучного дихання. Але в Україні на законодавчому рівні заборонено припиняти життєдіяльність дитини навіть якщо цього хочуть батьки. Тому лікарі продовжили боротьбу за життя дівчинки.

Бріджит з медсестрою Мариною Бойко (фото: facebook.com/Марина Бойко)

Через три місяці дитину перевели до відділення для новонароджених. Сурогатна мати ще кілька тижнів пробула з дівчинкою, але потім теж її залишила. Експерти говорили, що вона не зможе чути, бачити, є і пересуватися. Але попри такі прогнози сталося диво.

Одного разу дівчинка відреагувала на звук дверей, так лікарі зрозуміли, що вона чує. Дитина також реагував на все, що їй показували. Тому стало зрозуміло, що вона все бачить. Через пів року після народження вона стала сама їсти і набирати вагу.

До трьох років вона була в лікарні, а потім її перевели в дитячий будинок. Зараз дівчинці 4 роки і 5 місяців. З нею працюють логопеди, рефлектологи і реабілітологи.

Медсестра Марина, яка дбала про дівчинку в лікарні, стала волонтером дитбудинку, щоб частіше бачиться з Бріджит. Вона каже, що якщо дівчинка і далі буде займатися з реабілітологами, то зможе ходити.

Зараз вона відстає у своєму інтелектуальному розвитку від своїх однолітків, говорить короткими фразами, але при роботі з фахівцями може стати звичайною дитиною, як всі.

Щоб вилікується, їй потрібно проходити процедури раз в 3-4 місяці, які роблять в Трускавці. Остання вартість реабілітації разом з дорогою і їжею обійшлася в 40 тисяч гривень.

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