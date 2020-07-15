Украинка родила ребенка под стенами роддома: больницу закрыли из-за COVID-19

Украинка родила под роддомом (коллаж РБК-Украина)

В Виннице у украинки принял роды муж возле роддома

В Виннице женщина родила ребенка на столе возле роддома из-за того, что больницу закрыли на дезинфекцию по причине коронавируса. Интересно, что врач, который вел беременность горожанки, не сказал о закрытии родильного дома.

Алена Бабич поделилась своей историей родов с изданием "33 канал". Ей установили предварительную дату родов и посоветовали собрать вещи и быть готовой в любой момент.

Для винничанки это были третьи роды. Она находилась на 39-ой неделе, когда рано утром 10 июля у нее начались схватки. Алена не спешила ехать в больницу, думала, поедет к обеду.

Женщина родила малыша под роддомом (фото: 33kanal.com)

Когда схватки усилились, муж отвез ее автомобилем в роддом №1 города Винницы. Но, как оказалось, роддом был закрыт из-за обнаруженного тут случая коронавируса. Муж Алены стучал в больницу, но ему никто не открывал. Тогда женщина разместилась на строительном столе, который стоял рядом с больницей и сказала мужу принимать роды. Терпеть она больше не могла, все развивалось очень стремительно.

Малыш показался, но почему-то процесс остановился и тогда супруг взял ребенка за плечо и он закричал. К счастью, из роддома вышли потом сотрудники и пуповину перерезали уже в больнице.

У супругов родился сын с весом 3350 граммов и ростом 56 сантиметров. Назвали его Филиппом. Поскольку история закончилась удачно, женщина не собирается жаловаться и выяснять, почему ее никто не предупредил о том, что роддом закрыт на дезинфекцию.

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