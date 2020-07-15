Українка народила дитину під стінами пологового будинку: лікарню закрили через COVID-19

Українка народила під пологовим будинком (колаж РБК-Україна)

У Вінниці в українки прийняв пологи чоловік біля пологового будинку

У Вінниці жінка народила дитину на столі біля пологового будинку через те, що лікарню закрили на дезінфекцію з причини коронавірусу. Цікаво, що лікар, який вів вагітність городянки, не сказав про закриття пологового будинку.

Олена Бабич поділилася своєю історією пологів з виданням "33 канал". Їй встановили попередню дату пологів і порадили зібрати речі і бути готовою у будь-який момент.

Для вінничанки це були треті пологи. Вона перебувала на 39-му тижні, коли рано вранці 10 липня у неї почалися перейми. Олена не поспішала їхати в лікарню, думала, поїде до обіду.

Жінка народила малюка під пологовим будинком (фото: 33kanal.com)

Коли перейми посилилися, чоловік відвіз її автомобілем в пологовий будинок №1 міста Вінниці. Але, як виявилося, пологовий будинок був закритий через виявлений тут випадку коронавірусу. Чоловік Олени стукав у лікарню, але йому ніхто не відчиняв. Тоді жінка розмістилася на будівельному столі, що стояв поруч з лікарнею і сказала чоловікові приймати пологи. Терпіти вона більше не могла, все розвивалося дуже стрімко.

Малюк з'явився, але чомусь процес зупинився і тоді чоловік взяв дитину за плече і він закричав. На щастя, з пологового будинку вийшли потім співробітники і пуповину перерізали вже в лікарні.

У подружжя народився син вагою 3350 грамів і зростом 56 сантиметрів. Назвали його Філіпом. Оскільки історія закінчилася вдало, жінка не збирається скаржитися і з'ясовувати, чому її ніхто не попередив про те, що пологовий будинок закритий на дезінфекцію.

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