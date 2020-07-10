В Киеве годовалый ребенок полз по ступенькам с 1 по 5 этаж: родители даже не заметили

В Киеве ребенок ползал по лестничной клетки (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве ребенок долгое время ползал по ступенькам многоэтажки, пока родители пьянствовали

В Киеве годовалая девочка самостоятельно "гуляла" по лестнице многоэтажки. Ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца преодолел расстояние с первого по пятый этаж лестничной клетки, а родители отсутствие дочери даже не заметили.

Когда малышку принесли родителям, они удивились, говорится в сюжете ТСН.

Ребенка нашла девушка, живущая в этом доме. Девочка была лишь в подгузнике и "бодике". Соседка говорит, что горе-родители не сказали ей даже спасибо, да и малышу не особо обрадовались.

Андрей, живущий по соседству с семейством, показывает редкие перегородки на перилах и говорит, что ребенок просто чудом остался цел. Ведь дети в таком возрасте, как правило, уже умеют ходить, но делают это очень неумело, часто падая.

Парень говорит, что к соседям уже дважды вызывал полицию. Они постоянно пьют и буянят, за детьми никто не смотрит. Кроме годовалой девочки, у них есть еще трехлетний мальчик.

Ребенок часто сидит на подоконнике открытого окна. Родители в этом же помещении пьют и курят - дым стоит столбом.

Пять лет назад соцслужбы забрали у горе-матери пятерых детей. Все они живут в других семьях. Когда детвору забрали, они уехали в Хмельницкую области. С тех пор горе-мать успела родить еще двоих и вернуться в столицу. Соцслужбы обещают взяться за воспитание родителей, а полиция выписала им штраф (от 850 до 1700 грн).

В Киеве ребенок ползал по ступенькам (видео: YouTube/ТСН)

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