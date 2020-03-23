Украинка рассказала шокирующую правду об эвакуации

Эвакуация украинцев (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной эвакуации тысяч украинцев из других стран

Коронавирус во всем мире поразил уже более 300 тысяч человек и привел к смерти более 14 тысяч. Кроме того, тысячам украинцев понадобилась эвакуация из других стран. Так одна из эвакуированных женщин рассказала, что процесс эвакуации прошел не совсем гладко, как это показали в новостях.

Мария Бояндина отметила, что после эвакуации, которая состоялась вчера, 22 марта, она уже сомневается, что не подхватила какую-то болезнь. Женщина летела из Тайланда. Прямого рейса нет и все осуществлялось через хаб в Станбуле.

Эвакуационный самолет компании Sky Up совершил посадку в аэропорту "Борисполь" около 18:00. На борт зашли люди в экипировке и масках, чтоб промерять температуру у пассажиров.

Эвакуация украинцев (фото: facebook.com/manya.boyandina)

"Дальше мы заполнили инструкции по самоизоляции, подписали их и тут началось. Из самолета долго не выпускали, дышать было нечем, в хвосте стало кому-то плохо от недостачи кислорода. Дальше по холоду раздетые (у нас не было курток с собой) все вышли и пошли к автобусу, который набился битком и отвез нас к терминалу B. Кто в курсе это старый маленький советский терминал нашего международного аэропорта "Борисполь". В билетах был указан терминал прибытия F", - отметила Мария.

Эвакуация украинцев (видео: facebook.com/manya.boyandina)

Когда люди зашли в терминал, то увидели, что за ними заходят еще сотни людей. При этом в данный терминал собрали людей из четырех эвакуационных самолетов. По словам женщины, собралось около тысячи человек.

"Все толкаются, давят друг друга, ругаются. Наши люди не знают, что такое культурная очередь, всем надо быть первыми. Честно, у нас пропал дар речи. Это было похоже на загон скота перед скотобойней", - посетовала украинка.

Она также отметила, что в терминале было очень холодно, и туалет был только на 2 кабинки. При этом из-за большого количества людей было тяжело дышать. Мария думала, что большая толпа людей впереди собралась из-за экспресс-тестов, но все они стояли в очереди к паспортному контролю.

"Вся эта толпа стояла полтора часа в маленьком зале, расстояние между людьми было сантиметров 10, иногда его не было вовсе. После этого все разъехались кто куда. Какой процент людей из этой массы осознанно уйдет на самоизоляцию, я не знаю", - написала Мария.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения украинцев из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за коронавируса.