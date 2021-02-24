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Украинка привилась индийской вакциной Covishield в ОАЭ: хвост пока не вырос

Автор: Людмила Жукова

Живущая и работающая в ОАЭ украинка рассказала, как сделала прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Алина Кирилина сама из Запорожской области живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. Она поделилась своими впечатлениями после прививки.

"Я работаю в авиации и недавно сделала себе прививку. Вакцина AstraZeneca, произведенной в Индии. Здесь весь процесс очень организованный: забронировала себе спот и буквально через два дня меня пригласили на саму вакцинацию", — рассказала девушка.

Перед вакцинацией Алину медики спросили об аллергии и хронических заболеваниях. Кроме того, объяснили, какая может быть реакция организма на препарат.

"Медсестра мне все объяснила и сказала, что делать, если возникает какое-то обострение, например, повышение температуры тела или лихорадка. У меня была температура где-то два дня. Поднималась до 38,5. Сейчас себя чувствую нормально, хвост не вырос", - поделилась Алина.

Напомним, что в Украину 23 февраля доставили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Их хватит для того, чтобы привить 250000 человек. Препарат разделят по регионам и перейдут к первому этапу вакцинации. Прежде всего прививки получат врачи, которые работают с больными коронавирусом пациентами.

Как мы ранее сообщали, врач рассказал о плюсах и минусах индийской вакцины Covishield.

Читайте также о том, что известно про индийскую вакцину Covishield и где ее используют еще.

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