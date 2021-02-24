Украинка привилась индийской вакциной Covishield в ОАЭ: хвост пока не вырос

Алина Кирилина сама из Запорожской области живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. Она поделилась своими впечатлениями после прививки.

"Я работаю в авиации и недавно сделала себе прививку. Вакцина AstraZeneca, произведенной в Индии. Здесь весь процесс очень организованный: забронировала себе спот и буквально через два дня меня пригласили на саму вакцинацию", — рассказала девушка.

Перед вакцинацией Алину медики спросили об аллергии и хронических заболеваниях. Кроме того, объяснили, какая может быть реакция организма на препарат.

"Медсестра мне все объяснила и сказала, что делать, если возникает какое-то обострение, например, повышение температуры тела или лихорадка. У меня была температура где-то два дня. Поднималась до 38,5. Сейчас себя чувствую нормально, хвост не вырос", - поделилась Алина.

Напомним, что в Украину 23 февраля доставили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Их хватит для того, чтобы привить 250000 человек. Препарат разделят по регионам и перейдут к первому этапу вакцинации. Прежде всего прививки получат врачи, которые работают с больными коронавирусом пациентами.