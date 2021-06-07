Украинка приехала из Израиля на похороны матери и не может вернуться обратно: получила депортацию

Украинка живет в Израиле и имеет вид на жительство

Валентина в Израиле прожила уже четыре года вместе с мужем и 13-летней дочерью. Ее муж – гражданин Израиля и она согласно законам страны, проходит ступенчатую процедуру признания гражданства. У нее есть вид на жительство, она официально работает и платит налоги. В 2021 году процедура получения гражданства должна была быть закончена.

Однако у Валентины в Украине умерла мама, и женщина полетела на похороны. А вот вернуться в Израиль к мужу, дочери и работе она не смогла. Ее задержали в аэропорту Бен-Гурион и вернули назад, в Украину. Никаких объяснений ей не дали.

Женщину просто посадили на самолет обратно в Украину

"У меня отобрали паспорт, и, ничего не объясняя, отвели в отдельное помещение. Я заволновалась, начала спрашивать: в чем причина задержки? В чем меня обвиняют? Промаявшись всю ночь, под утро я узнала страшную новость: меня депортируют в Украину. В 5:30 меня посадили в самолет и выслали из Израиля", - рассказала Валентина.

Она с 31 мая пишет просьбы в МВД Израиля разрешить ей въезд домой, к семье, к дочери. Но на ее просьбы и письма никто не реагирует.

"Я нахожусь в шоковом состоянии. Мало того, что потеряла маму, так я еще и не могу вернуться к собственному ребенку! Как такое может быть?" – говорит украинка.

Для поездок нужно получать специальное разрешение

Стоит отметить, что Украина с 3 мая находится в Израиле в списке красных стран. Для въезда в эту страну жители Израиля должны получать специальное разрешение от комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обычно такое разрешение берут для того, чтобы посетить похороны близких родственников.

Как говорит Валентина, ей не было известно о том, что она должна получить такое разрешение. И в процессе поездки ей никто не сообщил, что оно ей понадобится. МВД Израиля на просьбы женщины не реагирует, а муж в Израиле попытался прояснить этот опрос, но ему тоже не стали помогать и посоветовали ждать ослабления карантина.

В МВД Израиля не хотят даже слушать объяснения

Валентина работает помощником фармацевта и своей работой дорожит. Ее небольшой отпуск уже закончился, и она может потерять еще и работу. Но больше всего женщина страдает от того, что не может быть вместе с дочерью.

"Дочке 13 лет, она в полном шоке от происходящего. Муж целый день на работе, и большую часть времени девочка предоставлена сама себе. У меня душа не на месте, что она одна, без мамы", - плачет женщина.

В МВД изданию сообщили, что необходимость получать разрешения было введено еще год назад и эта тема освещалась в СМИ. Незнание данного факта не может служить оправданием.