Украинка, потерявшая ногу в АТО, бежит марафоны: история несломленного духа

Винничанка Ольга Бенда воевала в 72-ой механизированной бригаде на Донбассе. В 2016 украинка пошла на фронт, но получила ранение под Авдеевкой и врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Женщина не потеряла веру в себя и за четыре месяца освоила протез и уже ходила без поддержки костылей. Сейчас Ольга не просто живет с протезом, но и занимается спортом.

Как пишет издание "Экспресс", Олю очень поддержал ее муж и вселил ей уверенность, что она сможет жить, как раньше до ранения. На первых парах супруг помогал винничанке даже принимать душ, а сейчас она справляется и без него.

"Стопу для ежедневного пользования я заказала в США. Она - мягкая и удобная для ходьбы. А культеприемник (часть протеза, где закрепляется поврежденная конечность) для меня изготовили в Украине", - рассказала Ольга, добавив, что ей как военной это было бесплатно.

По словам Оли, до ранения она не занималась спортом и не бегала марафоны, а сейчас решила, почему бы и нет?

"Когда в 2019 году мне сделали беговой протез, я стала готовиться к марафону морской пехоты. Сначала пробежала 10 километров в Киеве, а затем отправилась на соревнования в США. Даже к ранению я не бегала на такие длинные дистанции!" - поделилась украинка.

Сейчас Оля готовится во второй раз стать мамой и счастлива, что ей удалось вернуться к прежней жизни.

Ольга Бенда потеряла ногу в АТО (фото: expres.online)

Как мы писали ранее, украинка из села Гельмязов Черкасской области каждый месяц получает просто так 8 тысяч гривен.