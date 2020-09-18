Українка підірвала мережу передвиборчим відео: Верещук на минималках

Дубина Юлія зняла передвиборчий ролик, який порвав мережу (Фото: facebook/Yuliya Dubyna)

Чиновниця з Кропивницького зняла епічне передвиборче відео

Українка з Кропивницького Юлія Дубина зняла передвиборчий ролик, який дуже швидко став вірусним в соціальних мережах.

Юлія Дубина до 2019 року працювала в департаменті економічного розвитку та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації. Також вона подавала свою кандидатуру на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. На її сторінці в Facebook зазначено кілька різних органів влади, в яких вона працювала, а також перераховані навчальні заклади, що вона закінчила.

Куди Юлія Дубина вирішила балотуватися у 2020 році – невідомо, але вона зняла передвиборчий ролик, який шокував користувачів. Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook Геннадій Нікішов.

У відео Дубина виходить на алею з текою, де лежать якісь дипломи. Вона їх перебирає мовчки, потім закриває теку і її викидає.

"Ні, ми більше не можемо чекати ще п'ять років! Об'єднуємось! Тільки відчайдушні творять цей світ!" – сказала Дубина в ролику.

Користувачі соціальних мереж шоковані відеороликом і написали неймовірну кількість коментарів.

Що вона курить?

Що це було таке?

Корабельна дошка.

Боже, хто це? Що це?

Два прихлопи, три прихлопи. Як вона навприсядки не пішла?

Погана актриса.

Я давно так не сміявся до сліз.

Негайно до лікаря-психіатра.

Незрозуміло, кого і куди вона запрошує.

Це дно.

Який рівень креативу і тупості.

На кого це взагалі розраховано?

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