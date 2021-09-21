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Украинка в Польше родила четверню: дети могут остаться без отца из-за депортации

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Польша, Вторник 21 сентября 2021 16:09
Украинка в Польше родила четверню: дети могут остаться без отца из-за депортации В Польше украинка родила четверню (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Польше украинка родила сразу четверых детей. Малыши благополучно появились на свет в больнице Вроцлава 30 сентября. Вместе со старшим сыном в семье теперь пятеро детей, но они могут остаться без отца, так как мужчину хотят депортировать из Польши.

Об этом сообщает польское издание Yavp.pl.

Четверня появилась на свет раньше срока, и такие случаи происходят раз в 10 тысяч родов. Четверо мальчиков родились здоровыми, с массой тела от 1270 до 1550 граммов. Старшему ребенку украинцев – 16 лет.

Новорожденные и мама чувствуют себя хорошо, но еще побудут в больнице в течение нескольких недель – под присмотром неонатологов. Малышам нужно набрать вес.

Однако семья украинцев столкнулась с другой проблемой – отца могут депортировать из Польши. Семья переехала в Польшу из Кропивницкого шесть лет назад. Они поселились во Вроцлаве, нашли работу, арендовали жилье. Через некоторое время Марина и Алексей заключили в Польше официальный брак.

На фирму Алексея пришли с проверкой сотрудники пограничной службы и выяснили, что украинец работал без разрешения воеводы. Его оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.

Украинцы уже подали апелляцию на решение пограничной службы, и юрист утверждает, что решение о депортации вынесено незаконно. Женщина не может остаться одна с пятью детьми. А муж должен иметь разрешение на работу, чтобы иметь возможность финансово обеспечить многодетную семью.

Уполномоченная помощница президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор поддерживает семью и уже обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства, чтобы помочь им решить вопрос с разрешением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировоградской области украинка родила четверню.

И еще одну четверню родила украинка из Закарпатской области

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