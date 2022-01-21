Украинка поехала в тур по Европе и преждевременно родила: немецкая клиника выставила сумасшедший счет

Украинка их Херсона отправилась на 7 месяце беременности в долгожданный тур по Европе. Но в дороге у нее начались преждевременные роды и ее госпитализировали в одну из клиник Германии. А после семье прислали сумасшедший счет за услуги медиков.

Жительница Херсона Алена Шевченко поехала с мужем в путешествие по Европе. Она была на 7 месяце беременности и чувствовала себя хорошо, поэтому даже представить не могла, что роды будут преждевременными.

Роды начались прямо в автобусе

Со Львова пара на туристическом автобусе доехала до Кракова, оттуда – в Дрезден. Новый год они встретили в Париже, а оттуда поехали в Прагу. Но в дороге, прямо в автобусе у женщины начались схватки.

Автобус остановили у ближайшей заправки и вызвали медиков. За женщиной прилетел медицинский вертолет с врачами и мобильной бригадой. Ее доставили в немецкий город Амберг, где она родила дочку.

Сейчас мама с девочкой еще находятся под присмотром врачей, а отец вернулся в Херсон. Семья получила счет за медицинские услуги, от которого они просто в шоке. Муж говорит, что они купили тур за 700 евро, а теперь придется заплатить почти 90 тысяч.

Какие услуги им насчитали:

Медицинский вертолет – 10 тысяч евро

Роды и 10 дней реанимации – 35 тысяч евро

Пребывание в больнице недоношенного ребенка – по 1,5 тысячи евро в сутки

Как говорит семья, если бы они продали все, что у них есть – такую сумму все равно собрать не смогли бы.

Семье невероятно повезло

Роды у Алены принимала врач из Украины Наталья Штефьюк. Она сразу поняла, что молодой семье нужна помощь и их нужно спасать от огромного долга перед больницей, который растет с каждым днем.

"Путешествовать далеко на таких сроках беременности – очень рискованно", - подчеркнула Наталья Штефьюк.

Был организован сбор средств и врач начала обращаться в различные общественные организации, к чиновникам города Амберга, к волонтерам и в благотворительные организации по всей Германии.

Власти города Амберга откликнулись и приняли решение, что счета оплатят из бюджета города. Но специалисты по турбизнесу говорят, что это счастливое исключение.

Украинским туристам за границей не помогут

"Наши туристы выезжают за границу, они надеются, что-либо туроператор им как-нибудь подскажет, либо в любой ситуации поможет деньгами. Но в Европе это не действует, как и в любой другой стране", - предупредил заместитель председателя комитета туризма ТПП Украины Владимир Царук.

Еще одна ошибка украинцев – они не учли, что туристическая страховка покрывает риски для беременных только до 28 недель. И именно риски, а не роды.

Украинка поехала в путешествие по Европе и родила преждевременно