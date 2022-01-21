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Українка поїхала в тур по Європі і передчасно народила: німецька клініка виставила божевільний рахунок

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П'ятниця 21 січня 2022 13:06
Українка поїхала в тур по Європі і передчасно народила: німецька клініка виставила божевільний рахунок Українка передчасно народила під час туру Європою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українка їх Херсона вирушила на 7 місяці вагітності в довгоочікуваний тур по Європі. Але в дорозі у неї почалися передчасні пологи і її госпіталізували в одну з клінік Німеччини. А після родині надіслали шалений рахунок за послуги медиків.

Деталі цієї історії розповіли в сюжеті ТСН.

Мешканка Херсона Олена Шевченко поїхала з чоловіком у подорож Європою. Вона була на 7 місяці вагітності та почувала себе добре, тому навіть уявити не могла, що пологи будуть передчасними.

Пологи почалися прямо в автобусі

Зі Львова пара на туристичному автобусі доїхала до Кракова, звідти - в Дрезден. Новий рік вони зустріли в Парижі, а звідти поїхали до Праги. Але в дорозі, прямо в автобусі у жінки почалися перейми.

Автобус зупинили біля найближчої заправки та викликали медиків. За жінкою прилетів медичний вертоліт з лікарями та мобільною бригадою. Її доставили в німецьке місто Амберг, де вона народила дочку.

Зараз мама з дівчинкою ще перебувають під наглядом лікарів, а батько повернувся в Херсон. Сім'я отримала рахунок за медичні послуги, від якого вони просто в шоці. Чоловік каже, що вони купили тур за 700 євро, а тепер доведеться заплатити майже 90 тисяч.

Які послуги їм нарахували:

Медичний вертоліт - 10 тисяч євро

Пологи та 10 днів реанімації – 35 тисяч євро

Перебування в лікарні недоношеної дитини - по 1,5 тисячі євро на добу

Як каже сім'я, якби вони продали все, що у них є – таку суму все одно зібрати не змогли б.

Родині неймовірно пощастило

Пологи в Олени приймала лікар з України Наталія Штеф'юк. Вона відразу зрозуміла, що молодій родині потрібна допомога і їх потрібно рятувати від величезного боргу перед лікарнею, який росте з кожним днем.

"Подорожувати далеко на таких термінах вагітності - дуже ризиковано", - підкреслила Наталія Штеф'юк.

Був організований збір коштів і лікар почала звертатися в різні громадські організації, до чиновників міста Амберга, до волонтерів і в благодійні організації по всій Німеччині.

Влада міста Амберга відгукнулася і прийняла рішення, що рахунки оплатять з бюджету міста. Але фахівці з турбізнесу кажуть, що це щасливий виняток.

Українським туристам за кордоном не допоможуть

"Наші туристи виїжджають за кордон, вони сподіваються, що-небудь туроператор їм як-небудь підкаже, або в будь-якій ситуації допоможе грошима. Але в Європі це не діє, як і в будь-якій іншій країні", - попередив заступник голови Комітету туризму ТПП України Володимир Царук.

Ще одна помилка українців - вони не врахували, що туристична страховка покриває ризики для вагітних тільки до 28 тижнів. І саме ризики, а не пологи.

Українка поїхала в подорож Європою і народила передчасно

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві знайшли українку без свідомості, а зверху на ній лежало чуже немовля.

А також розповідали про те, що у польських Татрах на порятунок Українки відправили вертоліт.

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