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Украинка написала письмо главам корпораций с просьбой прекратить оказание услуг России

Автор: Татьяна Самарук

Анастасия Примович работает в британской компании Header Bidding Agency на должности директора по развитию. Она обратилась к представителям крупных корпораций с просьбой прекратить предоставление IT-услуг России.

Об этом она написала в Linkedin.

В частности, письмо касается облачных услуг, которыми пользуется Россия. С их помощью работают многие сервисы и услуги. Поэтому в случае отключения, недоступными останется огромное их количество.

Также девушка просит об отключении для России серверов со стороны Microsoft, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков облачных услуг.

Для этого в тексте упомянуто Билла Гейтса, основателя компании, и Сатью Наделлу, который руководит ею.

Кроме того, в письме девушка упоминает компании Amazon, Google.

Добавим, что под облачными услугами подразумевается фактически аренда технических мощностей у компании, которая их предоставляет. То есть клиент имеет возможность выполнять все операции на мощных серверах.

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