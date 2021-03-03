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Украинка написала картину и установила рекорд: вас удивит, чем она нарисована

Новина українською → Среда 03 марта 2021 10:21
Украинка написала картину и установила рекорд: вас удивит, чем она нарисована Украинка установила рекорд, написав картину (фото: facebook.com. Лана Ветрова)
Автор: Людмила Жукова

Украинская визажистка Анастасия Дидорук нарисовала картину с помощью декоративной косметики и попала в национальный реестр рекордов страны. На полотне она изобразила огромный женский глаз.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Анастасия вместо краски использовала пудру и тени для век, а вместо обычной кисти взяла кисточки для макияжа.

Картина получилось шириной в полтора метра, а на ее создание визажистка потратила около тысячи евро, ведь вся косметика профессиональная.

Особых сложностей у женщины не возникало, ведь Анастасия, в частности, чемпионка мира и Европы по макияжу. Весь процесс занял около 50 часов. За это время визажистка могла бы сделать красивыми полсотни женщин.

"Стоимость одной палетки - очень высокая, ведь это косметика профессиональная. Тени тоже хорошие много стоят", - рассказала Анастасия в интервью.

Украинка установила рекорд и написала картину с помощью косметики

Как мы писали ранее, львовяне на воздушном шаре облетели Карпаты и попали в Книгу рекордов Украины.

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