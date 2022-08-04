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Украинка из Крыма побила мужа за поддержку агрессии России: влепила сковородкой

Украинка в Крыму едва не убила мужа за его поддержку российской агрессии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жительница временно оккупированного Севастополя по имени Светлана так разозлилась на мужа, что сначала огрела его сковородкой, а потом надела ему на голову мусорное ведро.

Причиной такой ярости стало то, что муж поддерживает агрессию России против Украины и обклеил машину запрещенными буквами.

Детали скандала рассказали в российских Telegram-каналах.

Олегу из Севастополя 43 года и три года назад он встретил женщину "своей мечты" - Светлану. Пара быстро расписалась и стала жить вместе, а Олег переписал половину своего дома на жену.

Но 24 февраля в семье начались скандалы, так как Олег поддержал военную агрессию Россию против Украины, а Светлана выступила категорически против.

Один из скандалов супругов на тему войны едва не закончился очень плачевно. Светлана вырубила сковородкой своего мужа, который одурманен телевизионной пропагандой. А когда Олег отключился - запихнула его голову в ведро с мусором.

После крымчанка садовой лопатой срубила все флаги с запрещенной символикой (Z и V) в доме и во дворе. А машину мужа с пропагандистскими наклейками Светлана облила бензином и все стерла.

Когда Олег пришел в себя, он написал на жену заявление в полицию. И пообещал приобрести новые наклейки, чтобы бороться и отстаивать свои "политические" взгляды.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что житель Харькова отправился под суд за то, что в сети лайкал и распространял российскую пропаганду.

А также писали о том, что в Черновцах подростки обнаружили любительницу "русского мира" - после скандала ей пришлось публично извиниться.

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