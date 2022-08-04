Украинка из Крыма побила мужа за поддержку агрессии России: влепила сковородкой

Олегу из Севастополя 43 года и три года назад он встретил женщину "своей мечты" - Светлану. Пара быстро расписалась и стала жить вместе, а Олег переписал половину своего дома на жену.

Но 24 февраля в семье начались скандалы, так как Олег поддержал военную агрессию Россию против Украины, а Светлана выступила категорически против.

Один из скандалов супругов на тему войны едва не закончился очень плачевно. Светлана вырубила сковородкой своего мужа, который одурманен телевизионной пропагандой. А когда Олег отключился - запихнула его голову в ведро с мусором.

После крымчанка садовой лопатой срубила все флаги с запрещенной символикой (Z и V) в доме и во дворе. А машину мужа с пропагандистскими наклейками Светлана облила бензином и все стерла.

Когда Олег пришел в себя, он написал на жену заявление в полицию. И пообещал приобрести новые наклейки, чтобы бороться и отстаивать свои "политические" взгляды.