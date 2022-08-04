Українка з Криму побила чоловіка за підтримку агресії Росії: вліпила сковорідкою

Олегу з Севастополя 43 роки й три роки тому він зустрів жінку "своєї мрії" - Світлану. Пара швидко розписалася і стала жити разом, а Олег переписав половину свого будинку на дружину.

Але 24 лютого в сім'ї почалися скандали, через те, що Олег підтримав військову агресію Росію проти України, а Світлана виступила категорично проти.

Один зі скандалів подружжя на тему війни ледь не закінчився дуже плачевно. Світлана вирубала сковорідкою свого чоловіка, який одурманений телевізійною пропагандою. А коли Олег відключився - запхала його голову у відро зі сміттям.

Після кримчанка садовою лопатою зрубала всі прапори із забороненою символікою (Z і V) в будинку та у дворі. А машину чоловіка з пропагандистськими наклейками Світлана облила бензином і все стерла.

Коли Олег прийшов до тями, він написав на дружину заяву в поліцію. І пообіцяв придбати нові наклейки, щоб боротися і відстоювати свої "політичні" погляди.