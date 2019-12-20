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Украинка на камеру сожгла свое авто из-за Зеленского: поступок безысходности

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 12:49
Украинка на камеру сожгла свое авто из-за Зеленского: поступок безысходности
Украинка сожгла свою машину на евробляхах (Коллаж РБК-Украина)

Женщина публично сожгла свой автомобиль на евро номерах

Евробляхи в Украине становятся для владельцев обузой, так как в Верховной раде снова отложили рассмотрение законопроекта об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили. Депутаты проголосовали только за временную меру – на 10 дней, до 31 декабря.

С 1 января 2020 года эксплуатация автомобилей на евро номерах с нарушением сроков транзита, временного ввоза грозит украинцам штрафом в размере до 170 тысяч гривен и даже конфискацией автомобиля.

В пятницу, 20 декабря, в сети появилось видео, на котором украинка обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу евроблях. Женщина объясняет, что не может отдать свою машину в АТО или отдать в детский дом, так как непосильная сумма штрафа навлечет неприятности на тех, кому она его передаст.

"Вы загнали нас в угол. С 1 января мы не сможем растаможиться, мы не сможем пользоваться нашими автомобилями. Более того, мы получим штрафы по 170 тысяч гривен. Мы – это владельцы автомобилей на европейской регистрации. Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детские дома. Я не смогу сделать с этим автомобилем ничего. Вы обещали решить вопрос с доступной растаможкой", - сказала женщина в своем обращении.

Она напомнила, что остался всего один день для того, чтобы решить этот вопрос. В конце своего видео она сожгла свой автомобиль.

Украинка обратилась к Зеленскому и от безысходности сожгла свой автомобиль на евро номерах

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