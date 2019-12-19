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Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Новости » Общество     19.12.2019 - 13:39
Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штрафы будут отсрочены до 31 декабря 2019 года

Парламент принял во втором чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 285 нардепов.

Предусматривается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

Таким образом, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №2288, которым предлагается отсрочка увеличенных штрафов за ввоз "евроблях".

Напомним, Рада приняла за основу в первом чтении этот законопроект в начале декабря.

Добавим также, данным законом была предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней. Таким образом, льготный период увеличен с 270 до 360 дней.

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