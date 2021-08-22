Украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту: "стреляли резиновыми пулями"

Украина продолжает операцию эвакуации граждан из Афганистана . За последние сутки из Кабула в Украину был совершен еще один рейс, который доставил в Киев более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Как призналась украинка Разифа Малюта в эфире программы " Сегодня.Утро " на телеканале "Украина 24", ей чудом удалось выбраться из города, который захвачен талибами.

"Наши люди там приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете, отчаяние этих людей. Они пишут мне до сих пор, что они без воды, без еды уже три дня там", - рассказала Малюта об эвакуации.

Она добавила, что против людей, которые берут штурмом аэропорт Кабула, начали применять слезоточивый газ.

"Пишут, что отравленные слезоточивым газом люди просто лежали там. Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями - постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками", - добавила женщина.

Стоит отметить, что часть иностранных граждан, которая покинула Кабул на украинском ИЛ-76, отправится дальше – во Францию, Турцию, другие страны.

Несколько человек отправились в миграционную службу за защитой, чтобы получить статус беженцев. Еще часть – имеет вид на жительство в Украине и украинское гражданство.

В ближайшее время из Афганистана планируют эвакуировать еще 100 украинцев.