Украинка изменилась до неузнаваемости после ТВ-шоу: это отвратительно

Участница "Від пацанки до панянки" с огромными скулами изменилась до неузнаваемости. Анастасия известна в соцсетях, а также участием в реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на Новом канале.

31-летняя Анастасия надолго в проекте "Від пацанки до панянки" не задержалась, зато успела запомниться своей яркой и эпатажной внешностью. На момент съемок четвертого сезона у девушки уже были увеличены скулы и губы. Но на этом Настя не остановилась.

Она так накачала филерами скулы, что некоторые из пользователей в Instagram назвали это неестественным и даже отвратительным. Но на такие слова "пацанка" не обижается - то, как она выглядит сегодня, нравится ей гораздо больше.

Недавно Анастасия осуществила еще две свои мечты - она отрезала ненавистный второй подбородок и увеличила грудь.

Анастасия после очередной пластической операции (фото: instagram.com/_just__queen_)

"Мой суперврач учел все пожелания", - поделилась Настя. - Он поставил мне максимально большие импланты в грудь и сделал идеальную липосакцию. На все я потратила 3900 евро. Делала в Турции, там это значительно дешевле, чем в Украине".

Девушка рассказывает, что после операции почти не чувствует дискомфорта из-за подбородка, а вот грудь иногда побаливает.

Изменять свою внешность Анастасия начала несколько лет назад из-за комплексов. А вот сейчас чувствует себя намного увереннее.

Анастасия до и после кардинальных перемен во внешности (фото: пресс-служба)

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