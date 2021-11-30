Украинка Иванна Сахно сыграет в сериале "Звездные войны: Асока": что известно

Сахно появится в сериале вместе с такими актерами, как Розарио Доусон (сыграет Асока Тано), Наташей Лю Бордиццо, которую недавно объявили персонажем "Звездных войн: Повстанцы" Сабин Рен, а также Хейденом Кристенсеном, который снова появится в роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера.

Главные персонажи нового сериала - джедаи Асока Тано и Энакин Скайуокер, ставший ситхом Дартом Вейдером (фото: denofgeek.com)

Подробности об роли Сахно пока держатся в секрете.

Грядущий сериал "Асока" о джедае Асоке Тано продолжит киновселенную "Звездных войн", как очередной проект от Disney Plus.

Наряду с предстоящим третьим сезоном "Мандалорца" стример также в настоящее время работает над сериалом об Оби-Ване Кеноби с Юаном МакГрегором в главной роли, сериалом "Star Wars: Andor" о повстанце Кассиане Андоре с Диего Луной в главной роли и "Послушником" от создателя Лесли Хедленд.

Сериал "Звездные войны: Асока" был впервые анонсирован в декабре 2020 года. Производство нового сериала в настоящее время планируется начать в начале 2022 года.

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. В возрасте 15 лет она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес. В Штатах юная украинка стала покорять Голливуд.

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Сахно известна своими ролями в таких картинах, как блокбастер "Тихоокеанский рубеж: Восстание", комедийный боевик "Шпион, который меня кинул", триллер "Пик страха", украинский биографический фильм "Иван Сила", ситком "Леся+Рома".

Она также недавно появилась в нескольких эпизодах американского романтического комедийного сериала "Меломанка" (Hulu "High Fidelity") вместе с Зои Кравиц.