Українка Іванна Сахно зіграє в серіалі "Зоряні війни: Асока": що відомо

Сахно з'явиться в серіалі разом з такими акторами, як Розаріо Доусон (зіграє Асока Тано), Наташею Лю Бордіццо, яку нещодавно оголосили персонажем "Зоряних воєн: Повстанці" Сабін Рен, а також Хейденом Крістенсеном, який знову з'явиться в ролі Енакіна Скайуокера / Дарта Вейдера.

Головні персонажі нового серіалу - джедаї Асока Тано та Енакін Скайуокер, який став ситхом Дартом Вейдером (фото: denofgeek.com)

Подробиці про роль Сахно поки тримаються в таємниці.

Прийдешній серіал "Асока" про джедая Асока Тано продовжить кіновсесвіт "Зоряних воєн", як черговий проект від Disney Plus.

Поряд з майбутнім третім сезоном "Мандалорца" стример також нині працює над серіалом про Обі-Вана Кенобі з Юаном МакГрегором в головній ролі, серіалом "Star Wars: Andor" про повстанця Касіана Андора з Дієго Луною в головній ролі та "Послушником" від творця Леслі Хедленд.

Серіал "Зоряні війни: Асока" був вперше анонсований в грудні 2020 року. Виробництво нового серіалу наразі планується почати на початку 2022 року.

Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисера Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно. У віці 15 років вона разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес. У Штатах юна українка стала підкорювати Голлівуд.

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Сахно відома своїми ролями в таких картинах, як блокбастер "Тихоокеанський рубіж: Повстання", комедійний бойовик "Шпигун, який мене кинув", трилер "Пік страху", український біографічний фільм "Іван Сила", ситком "Леся+Рома".

Вона також нещодавно з'явилася в декількох епізодах американського романтичного комедійного серіалу "Меломанка" (Hulu "High Fidelity") разом із Зої Кравіц.