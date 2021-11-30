Українка Іванна Сахно зіграє в серіалі "Зоряні війни: Асока": що відомо

Українка Іванна Сахно отримала роль в серіалі "Зоряні війни: Асока" (Star Wars: Ahsoka) від студії Disney Plus. 24-річна зірка Голлівуду зіграє нового персонажа, створеного для цього проекту - продовженні знаменитої кіносаги.
Про це пише видання Variety.
Сахно з'явиться в серіалі разом з такими акторами, як Розаріо Доусон (зіграє Асока Тано), Наташею Лю Бордіццо, яку нещодавно оголосили персонажем "Зоряних воєн: Повстанці" Сабін Рен, а також Хейденом Крістенсеном, який знову з'явиться в ролі Енакіна Скайуокера / Дарта Вейдера.
Головні персонажі нового серіалу - джедаї Асока Тано та Енакін Скайуокер, який став ситхом Дартом Вейдером (фото: denofgeek.com)
Подробиці про роль Сахно поки тримаються в таємниці.
Прийдешній серіал "Асока" про джедая Асока Тано продовжить кіновсесвіт "Зоряних воєн", як черговий проект від Disney Plus.
Поряд з майбутнім третім сезоном "Мандалорца" стример також нині працює над серіалом про Обі-Вана Кенобі з Юаном МакГрегором в головній ролі, серіалом "Star Wars: Andor" про повстанця Касіана Андора з Дієго Луною в головній ролі та "Послушником" від творця Леслі Хедленд.
Серіал "Зоряні війни: Асока" був вперше анонсований в грудні 2020 року. Виробництво нового серіалу наразі планується почати на початку 2022 року.
Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисера Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно. У віці 15 років вона разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес. У Штатах юна українка стала підкорювати Голлівуд.
Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)
Сахно відома своїми ролями в таких картинах, як блокбастер "Тихоокеанський рубіж: Повстання", комедійний бойовик "Шпигун, який мене кинув", трилер "Пік страху", український біографічний фільм "Іван Сила", ситком "Леся+Рома".
Вона також нещодавно з'явилася в декількох епізодах американського романтичного комедійного серіалу "Меломанка" (Hulu "High Fidelity") разом із Зої Кравіц.
Нагадаємо, раніше Українка Іванна Сахно розповіла, як підкорила Голлівуд.
Також ми писали про те, що минулого року зірку Голлівуду з України Іванну Сахно госпіталізували через коронавірус.