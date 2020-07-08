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Украинка с 13-м размером груди идет на рекорд (фото)

Среда 08 июля 2020 обновлено 18:33
Украинка с 13-м размером груди идет на рекорд (фото)
Мила Кузнецова идет на рекорд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщина должна пройти медицинское обследование для получения титула

Украинка Мила Кузнецова обладательница 13-го размера груди. Причем бюст у нее натуральный, никаких операций женщина не делала. Мила может получить титул "Украинка с самой большой натуральной грудью", если докажет его. Для этого ей понадобится пройти медицинское обследование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Отметим, что 9 июля 2020 года в Киеве состоится регистрация рекорда "Самая большая натуральная женская грудь".

В предыдущие годы в этой номинации уже было зарегистрировано три рекорда украинских красавиц. Сейчас представительница модельного бизнеса Мила Кузнецова решила перехватить пальму первенства. Обязательным условием для претендентки на этот рекорд является прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди.

Мы публикуем фото красавицы, которая претендует на титул рекордсменки.

Украинка с 13-м размером груди идет на рекорд (фото)Украинка с 13-м размером груди идет на рекорд (фото)Украинка с 13-м размером груди идет на рекорд (фото)Мила Кузнецова обладательница 13-го размера груди (фото: instagram.com/zvezdagramm)

Напомним, ранее Мила Кузнецова участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019. В 2015-м она не смогла получить титул "Самая большая женская грудь в Украине". Тогда ее опередила Надежда Щербань, обхват груди которой составляет 121 см.

Как мы ранее писали, украинка с 13 размером груди проведет дебютный бой в ММА на глазах у Макгрегора.

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