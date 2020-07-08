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Українка з 13-м розміром грудей йде на рекорд (фото)

Середа 08 липня 2020 оновлено 18:33
Українка з 13-м розміром грудей йде на рекорд (фото)
Міла Кузнєцова йде на рекорд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жінка повинна пройти медичне обстеження для отримання титулу

Українка Міла Кузнєцова володарка 13-го розміру грудей. Причому бюст у неї натуральний, ніяких операцій жінка не робила. Міла може отримати титул "Українка з самими великими натуральними грудьми", якщо доведе його. Для цього їй знадобиться пройти медичне обстеження.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Зазначимо, що 9 липня 2020 року в Києві відбудеться реєстрація рекорду "Найбільші натуральні жіночі груди".

У попередні роки в цій номінації вже було зареєстровано три рекорди українських красунь. Зараз представниця модельного бізнесу Міла Кузнєцова вирішила перехопити пальму першості. Обов'язковою умовою для претендентки на цей рекорд є проходження медичного обстеження, яке повинне показати натуральність грудей.

Ми публікуємо фото красуні, яка претендує на титул рекордсменки.

Українка з 13-м розміром грудей йде на рекорд (фото)Українка з 13-м розміром грудей йде на рекорд (фото)Українка з 13-м розміром грудей йде на рекорд (фото)Міла Кузнєцова володарка 13-го розміру грудей (фото: instagram.com/zvezdagramm)

Нагадаємо, раніше Міла Кузнєцова брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size-2019. У 2015-му вона не змогла здобути титул. Тоді її випередила Надія Щербань, обхват грудей якої становить 121 см.

Як ми раніше писали, українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора.

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